“Una Ragazza per il Cinema”, Laigueglia incorona la vincitrice: è Gaia Monge

Si è conclusa con successo la selezione del concorso “Una Ragazza per il Cinema” a Laigueglia, che ha visto trionfare Gaia Monge come vincitrice assoluta della serata.

Gaia, savonese di 17 anni, studia Moda all’istituto Falcone di Loano e da sempre è appassionata del mondo dello spettacolo e delle sfilate: “Sono contentissima di essere riuscita a realizzare un piccolo sogno vincendo la fascia di una ragazza per il cinema, esperienza che mi sta regalando tanto, ringrazio ancora tutti quanti…” le sue parole.

