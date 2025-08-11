A Manarola una nursery per allevare un’alga preziosa per biodiversità, sequestro CO2 e stabilità ecologica dei fondali costieri

Con la piena funzionalità del nuovo laboratorio nursery, ospitato nella sede dell’Area marina protetta delle Cinque Terre, a Manarola, entra nella fase operativa il progetto ALGAELAB – Centro per la Biodiversità Marina, finanziato dal Centro nazionale della Biodiversità (NBFC) nell’ambito del Pnrr, Missione 4 (Istruzione e Ricerca), linea di investimento 1.4, per un importo di 120.730 euro. Quello avviato a Manarola è il primo centro di questo tipo nella zona, dotato di vasche, sistemi di filtraggio, luci led e impianti di ricircolo dell’acqua, allestimenti e strumenti in grado di ricreare le condizioni ideali per la coltura di alghe marine e altre specie vegetali acquatiche.

“Al centro delle attività vi è la Cystoseira, un’alga bruna che forma vere e proprie foreste sottomarine, fondamentali per la biodiversità, il sequestro di CO₂ e la stabilità ecologica dei fondali costieri – informa il Parco nazionale delle Cinque Terre sul proprio sito -. Le prime azioni operative prevedono la raccolta di apici fertili da popolazioni presenti nell’Area marina protetta, la loro coltivazione in condizioni controllate in laboratorio e il successivo reimpianto in habitat prioritari, con monitoraggi scientifici per valutarne l’efficacia”.

