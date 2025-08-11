Arcola, spostate le casette per i rifiuti delle seconde case

Spostate ad Arcola le casette per il conferimento rifiuti da parte dei titolari di seconde case impossibilitati, per ragioni legate alla partenza, a osservare il calendario del porta a porta. Ne ha dato informazione nei giorni scorso il Comune arcolano sul proprio sito istituzionale. “Il Comune di Arcola informa tutti i proprietari di seconde case che, per agevolare una corretta gestione dei rifiuti al termine del soggiorno, il punto di conferimento dedicato, è stato spostato dal Centro storico di Arcola all’area parcheggio di Via Caduti della Libertà – antistante la palestra Flavio Maggiani – si legge nella comunicazione di Palazzo civico -. Tale punto sarà accessibile a tutti i proprietari di seconde case che, per motivi di partenza, non riescono a rispettare il calendario del servizio di raccolta porta a porta (unico sistema attivo sul territorio comunale). Per utilizzare il servizio è necessario: compilare l’apposito modulo di autocertificazione, scaricabile dal sito da restituire presso l’Ufficio Protocollo (Via Valentini 89/a dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12) con i dati intestatari Tari e documento di identità o a mezzo pec all’indirizzo comunearcola@legalmail.itcompilare l’apposito modulo di autocertificazione, scaricabile dal sito da restituire presso l’Ufficio Protocollo (Via Valentini 89/a dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12) con i dati intestatari Tari e documento di identità o a mezzo pec all’indirizzo comunearcola@legalmail.it; ritirare la chiave di accesso presso l’Ufficio Ambiente, in Via Pedemonte 6, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30”.

Il modulo per la richiesta delle chiavi è scaricabile anche QUI.

