Aulla, individuato responsabile danneggiamento segnaletica all’innesto di Viale Lunigiana su Viale Resistenza

Nei giorni scorsi il sistema di videosorveglianza comunale ha permesso agli agenti della Polizia locale di Aulla di identificare il responsabile del danneggiamento alla segnaletica stradale, ora ripristinata, situata in corrispondenza dell’innesto di Viale Lunigiana su Viale Resistenza. “Un impegno costante, quello della Polizia locale, che grazie all’ausilio delle moderne tecnologie di videosorveglianza sta dando risultati concreti nella tutela del patrimonio pubblico e della sicurezza dei cittadini”, afferma il sindaco aullese Roberto Valettini in una nota diffusa da Palazzo civico.

“L’episodio, che inizialmente sembrava destinato a rimanere senza colpevole, ha trovato invece una rapida soluzione grazie al lavoro meticoloso degli operatori della Polizia locale – si legge ancora nella nota del Comune aullese -. L’individuazione del responsabile rappresenta un duplice successo: da un lato consente al Comune di Aulla di recuperare integralmente i costi per la riparazione attraverso l’assicurazione, senza alcun onere aggiuntivo per le casse pubbliche; dall’altro invia un messaggio chiaro a chiunque pensasse di poter danneggiare impunemente i beni della collettività”.

