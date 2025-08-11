Avegno: Testana, la festa patronale della Madonna Assunta in cielo

Venerdì 15 agosto la comunità parrocchiale di Testata, gradevole frazione collinare di Avegno con vista sul golfo, festeggia l’assunzione in cielo della madre di Gesù.
Alle 19,00 la processione presieduta dal parroco dom Francesco Pepe, priore del monastero dei Benedettini Olivetani di San Prospero in Camogli. Come già avvenuto per la festività di Santa Margherita, la processione si snoderà lungo alcune vie della parrocchia con la statua di Maria Santissima, e si concluderà con il ritorno in chiesa dove alle 20.30 circa verrà celebrata la Messa.