Caldo, da oggi in provincia di Savona scatta il bollino rosso: attese temperature fino a quasi 40°C

Savona. Da oggi, lunedì 11 agosto 2025, la provincia di Savona affronta una nuova ondata di calore per la quale è stato segnalato il bollino rosso, con temperature massime previste intorno ai 37 °C e minime che manterranno condizioni di notti tropicali, determinando un marcato disagio fisiologico per la popolazione più vulnerabile.

Le indicazioni preannunciate da Regione Liguria, Arpal e dalle previsioni del Centro Limet confermano un periodo di caldo intenso: l’attivazione di deboli venti settentrionali, infatti, vanifica l’effetto mitigante delle brezze con un ulteriore aumento delle temperature, seppur in un contesto meno umido. Saranno favoriti episodi di caldo torrido con elevato disagio fisiologico sulle zone costiere della Liguria e del savonese: le temperature minime previste da Arpal saranno superiori ai 26-27°C su molte località, mentre le temperature massime supereranno i 34-35°C arrivando in alcuni casi a sfiorare i 40°C. Moderato disagio fisiologico per caldo nelle aree dell’entroterra, con parziale refrigerio solo durante la notte e nelle prime ore del mattino. CLICCA QUI PER LE PREVISIONI METEO DETTAGLIATE

» leggi tutto su www.ivg.it