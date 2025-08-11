Ecco il Kouda-ter: Rachid torna aquilotto e si candida al ruolo di trequartista che può cambiare lo Spezia

Rachid Kouda allo Spezia, per il terzo anno di fila sarà ancora un binomio vincente. Il centrocampista è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra di D’Angelo, dopo che qualche mese fa aveva salutato la compagine dopo la finale playoff persa contro la Cremonese. Lo aspettava il Parma, che di questi tempi un anno fa lo acquistava a titolo definitivo proprio dallo Spezia, per lasciarlo in prestito in Liguria un’altra stagione.

Rasho, come lo chiamano nello spogliatoio, ha svolto la preparazione con la squadra di Carlos Cuesta, giocando anche nelle amichevoli, ma il club ducale ha deciso di cederlo ancora in prestito per ritrovarlo maggiormente pronto il prossimo anno. Avrebbe trovato poco spazio tra le file dei crociati in Serie A e per questo, conosciuti i piani del Parma, lo Spezia e il ds Stefano Melissano hanno allacciato i contatti con Federico Cherubini e Alessandro Pettinà, gli uomini mercato del club dell’americano Krause.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com