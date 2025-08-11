Favale: sagra del vino bianco con danze e prelibato asado

Si chiama Sagra del vino bianco. In realtà ad attirare centinaia di persone ogni sera sono le specialità gastronomiche alla piastra e soprattutto l’asado giudicato il migliore della Fontanabuona e valli del Parco dell’Aveto. Provare per credere.

A Favale, nel fresco della sera, da giovedì 14 a domenica 17, si festeggia l’estate e ferragosto con una sagra arrivata all’edizione numero 42: apre gli stand gastronomici alle 19 ed offre ogni sera dalle 21.00 buona musica e la possibilità di ballare il liscio.

