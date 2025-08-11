Finale Ligure, tra Marina e Pia in apertura oltre 250 nuovi posti auto

Finale Ligure. Entro Ferragosto saranno operativi e pienamente fruibili oltre 230 nuovi posti auto – che presto diventeranno oltre 250 – sul territorio comunale, con un ampliamento significativo dell’offerta di sosta sia a Finalmarina che a Finalpia.

Le ditte incaricate dei lavori di sistemazione e adeguamento hanno completato negli scorsi giorni la riconversione dell’area ex Piaggio, sottostante a piazzale Issel e SS1 Aurelia, dove un tempo si trovavano i capannoni del “reparto macchine e utensileria”. A partire da martedì, l’area sarà consegnata alla partecipata Servizi di Riviera, che la renderà accessibile all’utenza prima di Ferragosto. Al suo interno saranno predisposti 188 stalli, suddivisi tra posti a tariffa agevolata e alcuni posti liberi, per compensare la trasformazione della banchina a fianco dell’Aurelia in passaggio pedonale da e verso Finalmarina.

