Frijia in visita al carcere spezzino: “Struttura operativa e ben amministrata”

Questa mattina la deputata spezzina di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia ha visitato la casa circondariale cittadina in occasione dell’iniziativa organizzata dall’Unione delle Camere Penali della Spezia. “Ringrazio sentitamente l’Unione delle Camere Penali per l’invito e per l’opportunità di monitorare da vicino la realtà del nostro istituto penitenziario – ha dichiarato il parlamentare e vice sindaco della Spezia –. Abbiamo trovato una struttura operativa e ben amministrata, dove personale e direzione lavorano con impegno e professionalità. Allo stesso tempo, abbiamo potuto rilevare le nuove esigenze emerse a seguito della recente ristrutturazione”.

Nel corso della visita, Frijia ha espresso “la propria fiducia nell’attenzione che il Ministero della Giustizia e il sottosegretario on. Andrea Delmastro riservano alle problematiche e alle necessità della struttura”, si legge in una nota della deputata.

