I docenti dell’I.C. Don Gallo di Savona: “Solo 4 classi prime, inspiegabile e mortificante”. Di Padova: “Chiesto incontro con Ufficio Scolastico”

Savona. “Tutti i docenti della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo Savona I Don Gallo (sedi di Via Verdi e Lavagnola) esprimono sconcerto e preoccupazione di fronte alla decisione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di non concedere 5 classi prime per il prossimo anno scolastico nonostante le ripetute richieste della nostra Dirigente”. Gli insegnati scrivono una lettera aperta con la quale chiedono al vicesindaco Elisa Di Padova di attivarsi presso l’Ufficio Scolastico Provinciale.

E spiegano le motivazioni della loro richiesta: “La concessione di una quinta sezione consentirebbe un più proficuo svolgimento del lavoro in un contesto particolarmente difficile (ricordiamo che siamo una scuola in fascia A di complessità, l’unica della provincia) e terrebbe conto di una distribuzione più ponderata e lungimirante del numero di alunni con problematiche linguistiche e con sostegno, in un contesto in cui gran parte dell’utenza proviene da altri paesi e necessita di un costante e continuo supporto dal punto di vista linguistico e dell’inclusione per superare tali fragilità. Il numero attuale di alunni, suddivisi in due sole sezioni per quanto riguarda la sede di Via Verdi, non ci permetterà di accogliere più nessun alunno, anche se straniero e appena trasferito nel quartiere o con il sostegno, e di portare avanti i nostri progetti sul territorio in collaborazione con il Comune di Savona”.

