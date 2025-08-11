IdeaSport Albenga protagonista ai campionati nazionali estivi: grandi risultati e nuovi talenti in evidenza

Albenga. Il 2025 si chiude con un bilancio estremamente positivo per la squadra di Davide Dreossi che, anche quest’anno, ha saputo distinguersi ai campionati nazionali giovanili di nuoto, portando in vasca performance di alto livello e nuovi talenti promettenti tesserati per SuperbaNuoto.

Tra le protagoniste spicca Virginia Uccelli, che ha conquistato il titolo di vicecampionessa nazionale nei 200 metri stile libero nella categoria Ragazze. Il 2025 è stato per lei un anno da incorniciare. Oltre all’argento nei 200 stile libero del campionato estivo, Virginia ha trionfato ai Campionati Italiani Indoor Giovanili di Riccione, vincendo la 3 chilometri. A Piombino ha vinto la 5km Open Water. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi della Federazione: Virginia è stata infatti convocata nella nazionale juniores per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di Fondo in Portogallo.

» leggi tutto su www.ivg.it