Incendio all’isola ecologica di Follo, nel primo pomeriggio di oggi. L’allarme è scattato verso le 13.30 quando sono arrivate le prime segnalazioni ai Vigili del fuoco della Spezia. La dinamica è ancora in fase di accertamento e stando a quanto appreso il rogo si sarebbe sviluppato all’interno di un container adibito al trasporto della carta. Le operazioni di spegnimento, bonifica e smassamento si sono protratte oltre le 17, importante anche il contributo del personale dell’isola ecologica. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco anche i Carabinieri, la Polizia locale e un’ambulanza della Croce rossa di Follo e il 118, fortunatamente, non risultano feriti.

L’articolo Incendio all’isola ecologica di Follo: arrivano i Vigili del fuoco proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com