La Cairese convince nel test contro il Centallo, il dg Laoretti: “Ci sono tante cose veramente positive”

Cairo Montenotte. Vittoria di misura ma convincente quella della Cairese nel primo test stagionale. I gialloblù si impongono sul Centallo con il risultato di 1-0, rete di Samuele Sava. Il commento del direttore generale Franz Laoretti è senza dubbio positivo: “È stata una bella sgambata. Siamo scesi in campo con due squadre equilibrate ma diverse tra primo e secondo tempo. Siamo molto contenti, quello che si è visto con il Novara si è confermato anche con il Centallo”.

Insomma, la prestagione della Cairese è iniziata con il piede giusto. Diverse le note che lasciano soddisfatto il dg gialloblù: “I giovani sono molto forti e abbiamo tantissime alternative di gioco. Ci sono tante cose veramente positive. Anche Sava che ha fatto gol è un ottimo elemento, ma non l’unico. I carichi di lavoro adesso sono al massimo, quindi è normale che ci sia un po’ di fatica”.

