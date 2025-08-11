Lavagna; morta in spiaggia dopo essere stata dimessa, indagati due medici

Medico e cardiologo del pronto soccorso di Lavagna, iscritti sul registro degli indagati. Una 64enne, venerdì dopo avere fatto il bagno, ha accusato dolori al braccio e al torace e al mattino alle 8, accompagnata dal marito, si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna dove, dopo gli esami di rito – come ha spiegato l’Asl in una nota – è stata dimessa. L’indomani la donna, nota commerciante lavagnese, è tornata a fare un bagno. Ed è stata stroncata da un infarto.

L’ipotesi formulata dal pubblico ministro Daniela Pischetola, è di omicidio colposo; gli iscritti sul registro sono il medico che l’ha dimessa e il cardiologo che l’ha visitata. Il magistrato ha disposto il sequestro di tutta la documentazione inerente la visita al pronto soccorso. Domani verrà eseguita l’autopsia.

