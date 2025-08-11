Levante: Festival nuove terre, i prossimi eventi

Dall’ufficio stampa (testo e foto)

Dopo Luca Radaelli al porticciolo di Framura il 12 agosto e le ballate popolari di Andrea Capezzuoli mercoledì 13 sul lungomare di Riva Trigoso, domenica 17 arriva al Teatro della Cava di Levanto l’irresistibile comicità in musica di “Diva all’opera” con Le RadioseLunedì 18 agosto è invece la volta di uno degli appuntamenti più attesi del festival Papage: la prima nazionale del nuovo spettacolo di Andrea Cosentino, “Trash Test”, un esilarante happening interattivo sull’intelligenza artificiale (lunedì 18 agosto). Si continua con l’umorismo surreale e corrosivo di Luigi Ciotta in “Abattoir Blues” a Bonassola martedì 19 agosto, per culminare giovedì 21 con “Sunrise”, il suggestivo concerto all’alba della factory Stellare che accompagnerà il sorgere del sole sulla spiaggia di Torsei a Framura.

» leggi tutto su www.levantenews.it