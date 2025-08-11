Lidi balneari in crisi, Confimprenditori chiede un tavolo a Santanché

Dall’ufficio stampa di Confimprenditori

“La desertificazione dei lidi balneari non è un episodio isolato, ma un problema strutturale che rischia di avere ricadute devastanti su tutto l’indotto turistico italiano. Nel solo mese di luglio, in molte località costiere italiane si è registrato un calo medio delle presenze del 15% rispetto al 2024, con punte del 25% in alcune aree. I giorni feriali sono sempre più vuoti, con presenze concentrate quasi esclusivamente nei weekend, mentre il turismo interno soffre per il calo del potere d’acquisto e l’aumento dei costi.”

