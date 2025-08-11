Loano, inaugurati i nuovi cartelli identificativi del mercato ortofrutticolo dei contadini

Loano. Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione dei nuovi cartelli che “identificano” il mercato ortofrutticolo dei contadini di Loano. Alla piccola cerimonia erano presenti il sindaco Luca Lettieri, il vice sindaco Gianluigi Bocchio, l’assessore alle attività produttive Enrica Rocca, gli assessori Giovanni Battista Cepollina e Manuela Zunino ed i consiglieri Paola Arecco ed Emanuele Campisi, oltre ad una rappresentanza degli operatori del mercatino.

“Il mercatino – ricordano il sindaco Lettieri e l’assessore Rocca – nasce negli anni ’50 del secolo scorso, quando i contadini locali iniziarono a vendere frutta, verdure, ortaggi e fiori in piazza Palestro. Negli anni ’80 il mercato si trasferì nell’attuale sede di piazza San Francesco, dove alla fine degli anni ’90, durante l’amministrazione del sindaco Francesco Cenere, vennero anche realizzate le attuali coperture”.

» leggi tutto su www.ivg.it