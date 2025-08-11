Manarola-Riomaggiore: giornata calda con otto interventi

L’attività è iniziata alle ore 5:00 con una violenta rissa in via Discovolo a Manarola, che ha visto coinvolti giovani residenti e ragazzi extracomunitari. Nel corso della colluttazione sono state lanciate bottiglie di vetro. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.
Alle 14:00, soccorso a una turista tedesca di 30 anni scivolata sugli scogli alla Marina di Manarola. L’intervento è stato condotto congiuntamente sul campo dalla Pubblica Assistenza e dai Vigili del Fuoco di Volastra, con il supporto della Guardia Costiera per il trasferimento a La Spezia e successivo ricovero all’ospedale Sant’Andrea.
Alle 16:15, nuovo intervento alla Marina di Manarola per una ragazza colpita da attacchi di panico, ricoverata al San Bartolomeo di Sarzana.
A far fronte a tutte le emergenze sul territorio, anche la Pubblica Assistenza di Riomaggiore è rimasta operativa e costantemente impegnata per l’intera giornata, garantendo supporto in una delle giornate più intense dell’anno per il servizio di soccorso locale.
Si ringraziano tutti i soccorritori intervenuti e i Vigili del Fuoco per la professionalità e la collaborazione dimostrate in ogni intervento