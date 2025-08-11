COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Manarola-Riomaggiore: giornata calda con otto interventi

Manarola-Riomaggiore: giornata calda con otto interventi

Generico agosto 2025

Dalla Pubblica Assistenza di Corniglia
Giornata di lavoro senza sosta per la Pubblica Assistenza di Corniglia, impegnata in otto interventi di soccorso nel territorio comunale di Riomaggiore, tutti con codice giallo.

L’attività è iniziata alle ore 5:00 con una violenta rissa in via Discovolo a Manarola, che ha visto coinvolti giovani residenti e ragazzi extracomunitari. Nel corso della colluttazione sono state lanciate bottiglie di vetro. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Alle 14:00, soccorso a una turista tedesca di 30 anni scivolata sugli scogli alla Marina di Manarola. L’intervento è stato condotto congiuntamente sul campo dalla Pubblica Assistenza e dai Vigili del Fuoco di Volastra, con il supporto della Guardia Costiera per il trasferimento a La Spezia e successivo ricovero all’ospedale Sant’Andrea.

Alle 16:15, nuovo intervento alla Marina di Manarola per una ragazza colpita da attacchi di panico, ricoverata al San Bartolomeo di Sarzana.

A far fronte a tutte le emergenze sul territorio, anche la Pubblica Assistenza di Riomaggiore è rimasta operativa e costantemente impegnata per l’intera giornata, garantendo supporto in una delle giornate più intense dell’anno per il servizio di soccorso locale.

Si ringraziano tutti i soccorritori intervenuti e i Vigili del Fuoco per la professionalità e la collaborazione dimostrate in ogni intervento

» leggi tutto su www.levantenews.it