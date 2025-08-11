Meteo Liguria, caldo record con punte di 40 gradi: prestare attenzione

Genova. Si apre una settimana particolarmente delicata dal punto di vista meteo in Liguria per quanto riguarda il disagio fisiologico da caldo: temperature in repentino aumento nella giornata di oggi, lunedì 11 agosto, con valori massimi record che potranno localmente raggiungere la soglia dei 40 gradi. Notti tropicali in quota e minime diffusamente superiori ai +26 o +27 gradi sulla costa. Sono le previsioni del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria.

Meteo Liguria oggi lunedì 11 agosto

