Cronaca

Nidi di calabrone: cinque interventi in meno di un giorno in Val di Vara

Vigili del fuoco in azione in località Bellavista

Super lavoro nella giornata di oggi in Val di Vara dove la squadra dei Vigili del fuoco di Brugnato è intervenuta per mettere in sicurezza diverse abitazioni e una pianta dove erano presenti dei nidi di calabrone. Le segnalazioni da parte dei cittadini sono state numerose e gli interventi si sono concentrati tra Borghetto, Rocchetta Vara e Zignano, aree dove sono presenti molte seconde case. In particolare a Borghetto Vara un grosso nido è cresciuto all’interno di un albero, ormai secco, nei pressi del campo sportivo che rappresenta una zona frequentatissima soprattutto d’estate.

