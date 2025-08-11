Super lavoro nella giornata di oggi in Val di Vara dove la squadra dei Vigili del fuoco di Brugnato è intervenuta per mettere in sicurezza diverse abitazioni e una pianta dove erano presenti dei nidi di calabrone. Le segnalazioni da parte dei cittadini sono state numerose e gli interventi si sono concentrati tra Borghetto, Rocchetta Vara e Zignano, aree dove sono presenti molte seconde case. In particolare a Borghetto Vara un grosso nido è cresciuto all’interno di un albero, ormai secco, nei pressi del campo sportivo che rappresenta una zona frequentatissima soprattutto d’estate.

L’articolo Nidi di calabrone: cinque interventi in meno di un giorno in Val di Vara proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com