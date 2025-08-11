Niente “Soffitta” nelle vie Fiasella e Mascardi, la protesta dell’antiquario Di Sarcina

Protesta dell’antiquario sarzanese Gabriele Di Sarcina contro la decisione del Comune di non includere le vie Fiasella e Mascardi nel percorso della Sofitta nella strada, storica manifestazione la cui 61ma edizione si è aperta venerdì scorso. Di Sarcina ha esposto all’ingresso della sua attività, in Via Fiasella, fogli che recintano: “61ma edizione. La tradizione non si sfratta!!!“. E ha deciso che queste sere terrà il negozio chiuso. “Per la prima volta in 61 anni di Soffitta non ci sono banchi lungo le strade nelle quali è nata la manifestazione, Via Fiasella e Via Mascardi”, dice Di Sarcina, per il quale “non si possono escludere le strade che si chiamano vie degli antiquari”. Dall’antiquario l’auspicio “che chi di dovere si ponga delle domande e dia una risposta chiara, sia a noi antiquari, sia al pubblico della Soffitta”.

Il tema ha toccato nei giorni scorsi anche la politica, con il capogruppo consiliare di Forza Italia che ha proposto di reinserire Via Fiasella nell’itinerario della manifestazione.

