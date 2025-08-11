Ondata di calore, colpita soprattutto la costa: 38,3°C all’aeroporto di Genova. E mercoledì sarà bollino rosso

Genova. Se per oggi e per domani il bollino previsto dal ministero della Salute è ‘solo’ arancione (il rosso scatterà nella giornata di mercoledì 13 agosto), oggi è stata una giornata dal caldo infernale su tutta la Liguria e soprattutto sulla costa. I dati in tempo reale sono quelli segnalati dalla rete Limet che spiega anche il perché queste giornate – oggi e le prossime che ci attendono – si possono definire “da incubo”.

“Il motivo di questo caldo allucinante è stata la compressione indotta dalle correnti nord-orientali che hanno forzato la normale attivazione delle brezze marine. Ogni volta che i massimi di pressione si portano a nord delle Alpi, le correnti si dispongono da nord-est” spiegano da Limet.



“Scavalcando l’Appennino tendono a comprimersi e la compressione libera calore. In pratica quest’oggi la costa ligure ha subito sia l’effetto del caldo indotto dall’anticiclone, sia l’effetto di compressione: il risultato è stato un mix micidiale anche per via dei tassi di umidità che in alcune zone si sono mantenuti oltre il 50% anche sotto venti da nord”



L’allerta caldo resta massima anche per la giornata di domani, martedì 12 agosto, ma soprattutto per la prossima notte: su alcune aree costiere (sempre per effetto della compressione) la temperatura minima potrebbe non scendere sotto i 30°”.

