Recco: domani Giovanna riapre “La Baracchetta” di papà Biagio

I giorni della malattia e del decesso di Biagio Palombo, in particolare per la figlia Giovanna che ha sempre lavorato e condiviso le scelte con lui, sono stati drammatici. Ma è tempo di voltare pagina e fare ciò che Biagio desidererebbe: riaprire “La Baracchetta”.

Da domani Giovanna si metterà al timone con la sua squadra, tornerà a sorridere ai clienti e ad assicurarsi che in cucina e in sala tutto fili per il meglio. Ripieni alla genovese, focaccia al formaggio, torta di riso, pizzata, secondo tradizione.

