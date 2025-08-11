Rete spezzina pace e disarmo: “Regione e Comuni revochino patrocinio a Seafuture se permane invito a Israele”

“Qualora permanga da parte degli organizzatori l’invito alla Marina Militare e alla Delegazione nazionale dello Stato di Israele a partecipare alla prossima edizione di Seafuture chiediamo alle amministrazioni pubbliche interessate (e cioè alla Regione Liguria, alle Città della Spezia, Lerici e Sarzana e al Comune di Porto Venere) di revocare il patrocinio che è attualmente annunciato sul sito ufficiale di Seafuture 2025″. Si apre così il comunicato diffuso oggi dalla Rete spezzina pace e disarmo in cui viene illustrato il punto centrale di una lettera che il gruppo ha inviato in data odierna al presidente e al consiglio regionali della Regione Liguria e ai sindaci e ai consiglieri comunali della Spezia, di Lerici, Sarzana e Porto Venere.

“Riteniamo che, in considerazione delle gravi e ripetute violazioni del diritto umanitario e internazionale e dello sterminio sistematico da parte delle forze armate israeliane dopo il 7 ottobre 2023 perpetrato nei confronti della popolazione della Striscia di Gaza e del Territorio palestinese occupato – proseguono dalla Rete -, gli enti pubblici dello Stato italiano non possano in alcun modo sostenere o promuovere eventi pubblici a cui partecipano rappresentatati delle forze armate e dello Stato di Israele. In questo senso, nei giorni scorsi abbiamo promosso anche alla Spezia, così come in altre città italiane, una mozione depositata in consiglio comunale dai gruppi consiliari di minoranza, in cui si chiede tra l’altro allo Stato italiano di ‘rivedere le proprie relazioni economiche, politiche, accademiche, sociali e culturali con lo Stato di Israele, interrompendo immediatamente qualunque relazione che possa rafforzare o giustificare la commissione di gravi violazioni del diritto internazionale da parte di Israele‘. Nella mozione viene chiesto alle amministrazioni territoriali ‘di adottare provvedimenti adeguati per impedire che cittadini italiani e imprese incorporate nel territorio italiano intrattengano relazioni commerciali o di investimento che contribuiscono al mantenimento della situazione illegale creata da Israele nel Territorio palestinese occupato‘. Queste istanze riguardano in modo specifico Seafuture”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com