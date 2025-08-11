Rissa, colpi di calore e soccorsi alle Cinque Terre: una decina di interventi in poche ore e Ferragosto non è ancora arrivato

A petto nudo sui sentieri, con poca acqua oppure senza e la scarsa conoscenza del territorio che si visita da anni accompagnano gli interventi di soccorso sui sentieri delle Cinque Terre. Si tratta di situazioni che la maggior parte delle volte richiedono la mobilitazione di uomini e mezzi. Fatto salvo alcune circostanze di effettiva emergenza – basti pensare a una puntura d’insetto che diventa uno shock anafilattico anche in pochi secondi – spesso, le attivazioni dei soccorsi si traducono con un nulla di fatto e il rifiuto del trasporto in ospedale.

Nella sola giornata di oggi sono stati almeno due, ravvicinati, i soccorsi a persona sui sentieri. Per uno è stato necessario il trasferimento in ospedale con l’elicottero per un turista francese di 50 anni che si è sentito male sul Sentiero Verde Azzurro. Poche ore più tardi una donna di 75 anni ha avuto un colpo di calore, sempre tra Vernazza e Monterosso, per poi rifiutare il trasporto all’ospedale più vicino. Se si conta anche la fine della giornata di ieri e l’alba di oggi va ricordato il soccorso di un’anziana 78enne che di ritorno da un’osservazione notturna delle stelle, sul Monte Porcile, si è infortunata ad un piede. Anche in questo caso sono stati mobilitati ambulanze, Soccorso alpino e Vigili del fuoco. La 78enne è stata poi accompagnata all’ospedale di Lavagna. Le operazioni si sono concluse alle 4 del mattino circa.

