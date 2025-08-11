Sarzana assegna sei alloggi sociali a Forze dell’ordine e Forze armate

La Giunta comunale di Sarzana ha approvato l’assegnazione di sei appartamenti di edilizia residenziale sociale, situati in via Brigate Partigiane “Ugo Muccini”, a favore delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate con sede in città. La decisione, illustrata dall’assessore alle Politiche sociali e abitative Sara Viola, è stata presa all’unanimità nella seduta del 4 agosto.

Cinque alloggi sono stati già destinati, uno per ciascun Corpo che ha presentato domanda: Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Marina Militare (base Maristaeli) e Guardia di Finanza. Un sesto appartamento sarà invece assegnato tramite sorteggio pubblico tra i tre Corpi che avevano richiesto più unità: Polizia di Stato, Carabinieri e Marina Militare.

