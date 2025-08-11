Sat Servizi prosegue nel piano di ammodernamento del parco mezzi: oltre 21 milioni di investimenti entro il 2029

Savona. SAT Servizi continua “con determinazione” il percorso di rinnovamento e potenziamento del proprio parco mezzi, confermando il forte impegno aziendale verso l’efficienza operativa. Recentemente è stato annunciato il piano di investimenti da oltre 21 milioni di euro entro il 2029 finalizzato all’adozione di tecnologie sempre più avanzate e adatte alle specifiche esigenze del territorio.

Nell’ambito di questo programma, sono in arrivo sette nuove lavastrade (con annesse idropulitrici) allestite su veicoli Piaggio NP6, compatte e particolarmente adatte alla pulizia dei centri storici e delle vie più strette e articolate del nostro territorio. Le prime tre unità sono già state consegnate, mentre le restanti quattro lo saranno nelle prossime settimane.

