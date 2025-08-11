COMMENTA
“Vezzano Music Festival” va in archivio con soddisfazione

Vezzano Music Festival

Con “Vezzano Music Festival”, per tre giorni le piazze del Borgo di Vezzano Ligure sono state animate dalla buona musica prodotta da giovani e talentuosi artisti. La rassegna, organizzata dall’associazione Vezzano Sotto la Torre, al suo terzo anno di importante attività sul territorio, ha visto una crescente partecipazione di pubblico. L’Amministrazione, nel ringraziare tutti i volontari e gli operai comunali che hanno reso possibile la riuscita degli eventi, desidera dare risalto ai gruppi musicali e agli artisti che hanno animato il proprio territorio: la Banda “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure, i gruppi Março e Cadena’Ma, Linda Veo Harpist, le Maricanti, i Flat Six con Federica Cerizza al pianoforte e Tony Boselli (special guest) alla batteria. Per tutta la durata della manifestazione è stato inoltre possibile visitare, all’interno della sede dell’associazione organizzatrice, un’interessante collezione di dischi vinili.

