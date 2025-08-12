Andrea Imparato in concerto al Doc Show

Un appuntamento molto atteso animerà il giovedì live del Doc Show di Viale Italia, con un concerto che vedrà protagonista il maestro Andrea Imparato al sax, affiancato da tre eccellenti alunni del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia: Giacomo Ciardi al pianoforte, Leonardo Bocchia al contrabbasso e Gabriele Guidi alla batteria.

Veterano e punto di riferimento del panorama jazz spezzino, Imparato incontrerà la generazione “millennio” per un viaggio musicale attraverso alcuni degli standard jazz più celebri e amati di sempre, in un dialogo sonoro tra esperienza e nuove energie creative.

