COMMENTA
CONDIVIDI
Sport

Bper Rari Nantes Savona, rosa completata con il giovane attaccante Emanuele Marini

Bper Rari Nantes Savona, rosa completata con il giovane attaccante Emanuele Marini

Emanuele Marini con la calottina azzurra

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha raggiunto l’accordo per la prossima stagione agonistica, con l’attaccante Emanuele Marini, lo scorso anno in forza al Telimar di Palermo.

Emanuele Marini è nato a Genova il 7 maggio 2005. Ha iniziato a giocare a 7 anni nel Quinto, poi dal 2015 al 2018 ha giocato nel Bogliasco. Quindi è passato alla Pro Recco nella stagione 2019/2020. Con la calottina biancoceleste ha vinto uno Scudetto Under 16 ed uno scudetto Under 18 entrambi nella stagione 2020/2021. Ha esordito in Serie A1, a 15 anni, ed in Champions League, a 16 anni, con il Recco con cui è rimasto fino alla stagione 2022/2023. Nelle ultime due stagioni ha giocato nel Telimar di Palermo dove, nella stagione passata, ha realizzato 44 reti.

» leggi tutto su www.ivg.it