Calcio, rinnovo con il Genoa e nuova avventura per Debenedetti: l’attaccante finalese va alla Virtus Entella

Chiavari. Grazie al rendimento delle ultime annate tra la Primavera del Genoa e il prestito al Mantova, “Debe” si è fatto ancora più notare all’interno del panorama calcistico italiano. E dopo il buon ritiro svolto con la squadra di Patrick Vieira ecco arrivare due significative novità: Alessandro Debenedetti rinnova fino al 2029 con il club rossoblù fino al 2029 e va in prestito alla Virtus Entella, che ha vinto il duello di mercato con la Juve Stabia andando a formalizzare il colpo.

Un importante segnale di fiducia nei confronti dell’attaccante finalese che continuerà il suo percorso di crescita in Serie B ma questa volta con i biancocelesti, tornando a giocare in Liguria sempre sotto osservazione del Grifone.

» leggi tutto su www.ivg.it