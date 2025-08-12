Caldo record, nel savonese la minima più alta mai rilevata di notte: ad Alassio toccati i 32,5 gradi

Liguria. E’ stato registrato ad Alassio il nuovo record storico di caldo in Liguria: nella notte tra l’11 e il 12 agosto la città del Muretto ha avuto la minima più alta mai rilevata nella notte, 32,5°C, dato che supera ampiamente il precedente primato di 29,1°C dell’11 agosto dello scorso anno.

L’ondata di calore che sta soffocando l’Italia è entrata nel vivo, e il peggio non è ancora passato: per mercoledì 13 e giovedì 14 agosto è previsto appunto il bollino rosso per caldo, il livello massimo di allerta, e proprio giovedì a peggiorare ulteriormente il disagio sarà l’umidità, complici possibili temporali sui rilievi.

