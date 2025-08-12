Cazzullo premiato ad Alassio, Caio Mussolini scrive a IVG: “Suo libro sul fascismo non è ricostruzione storica rigorosa, organizziamo un confronto”

Alassio. Un incontro pubblico tra lui ed Aldo Cazzullo “per offrire al pubblico un confronto aperto su un periodo della nostra storia spesso poco conosciuto, mistificato o liquidato con troppa superficialità” e quindi fornire una più autentica ricostruzione storiografica. E’ quello che propone Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito Mussolini, agli organizzatori del premio “Alassio per l’informazione culturale”, che quest’anno sarà consegnato proprio al vice direttore del Corriere della Sera.

Andiamo con ordine. Il prossimo 17 agosto alle 21.30 in piazza Partigiani si terrà la cerimonia di consegna, proprio a Cazzullo, del premio “Alassio per l’informazione culturale”, giunto alla sua 19^ edizione. Il riconoscimento gli è stato attribuito “per la sua capacità di raccontare la storia e l’attualità con rigore, chiarezza e passione civile”. Il 17 agosto Cazzullo, che come ricorda la motivazione è “editorialista e firma storica del Corriere della Sera, autore di libri di successo e voce autorevole nel panorama culturale italiano”, sarà protagonista di “una serata dedicata al valore dell’informazione come strumento di conoscenza e crescita collettiva”. La cerimonia sarà condotta da Christian Floris, che dialogherà con l’ospite tra riflessioni, letture e racconti legati al suo percorso professionale e umano. Ad Aldo Cazzullo verrà inoltre fatta firmare l’iconica piastrella del Muretto di Alassio.

