Centrale 118 e corso di laurea per Fisioterapisti del Santa Dorona, De Vincenzi e Liscio: “Due novità ferragostane che ci preoccupano”

Pietra Ligure. “Apprendiamo con preoccupazione e un certo stupore, la notizia secondo cui, Regione Liguria, sarebbe intenzionata a ridurre le centrali operative del 118 dalle attuali cinque ad una, e unica, per tutta la regione”. Lo dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con l’ospedale Santa Corona Giovanni Liscio.

“Crediamo che sia un provvedimento avventato e poco ragionevole nella sua costituzione, trattandosi appunto di un settore delicato e fondamentale, come quello dell’urgenza – emergenza dove il fattore tempo risulta, sempre più spesso, fondamentale. Ancor più in un territorio articolato e problematico, anche dal punto di vista infrastrutturale, come quello ligure. Questo provvedimento, a nostro avviso, potrebbe pregiudicare l’operatività della nuova centrale, non garantendo più la tempestività e l’efficienza di questo servizio che, è bene ricordarlo, in determinati periodi dell’anno, registra un incremento notevole dell’attività. Auspichiamo, tuttavia, che questo processo possa avvenire garantendo sia i livelli quantitativi che qualitativi e professionali del personale dedicato tuttora esistenti”.

» leggi tutto su www.ivg.it