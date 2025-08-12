Centrali operative 118, Natale (PD): “Per questa Giunta la partecipazione arriva sempre a scelte prese”

Liguria. “La giunta regionale ha uno strano modo di intendere la partecipazione alle scelte. Prima costituiscono gruppi di lavoro escludendo, sia chi rappresenta le associazioni, che attraverso i propri volontari e il proprio personale assicurano il 70% degli interventi di soccorso, sia coloro che lavorano attualmente nelle centrali operative del 118, non solo, si prendono ad esempio realtà lontane dal nostro territorio come la Lombardia e non si dice che altre realtà regionali hanno più centrali operative proprio per aiutare i cittadini dei diversi territori”.

“È troppo chiara la realtà delle cose, questa giunta vuole risparmiare per ridurre il deficit strutturale del bilancio e lo fa tagliando i servizi ai cittadini senza pensare alle ricadute sulla loro qualità di vita. Ho fatto per anni il volontario in Croce Rossa e conosco la passione, la dedizione, la preparazione e le capacità dei militi e di chi organizza la struttura e conosco anche le altre realtà di volontariato ugualmente indispensabili al servizio. Per questo ritengo che un loro coinvolgimento prima della riforma avrebbe aiutato a non fare disastri. Ci si fermi e si costruisca una riorganizzazione per i cittadini ed esclusivamente nel loro interesse. Il servizio di emergenza era un servizio di qualità. Lo si vuole destrutturare? Sarà un vero problema”.

