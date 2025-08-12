Gabbiano Blu, il campus estivo d’agosto della scuola Mantegazza

Anche per l’estate 2025 sono stati confermati i servizi estivi dedicati ai bambini e ragazzi residenti nel Comune di Lerici o iscritti all’istituto comprensivo ISA10. Il Pesciolino Blu, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e agli uscenti della Primavera, si è svolto per tutto luglio, mentre il Gabbiano Blu, destinato agli alunni della primaria, è in corso ad agosto.

“Sono due iniziative molto apprezzate dalle famiglie, offerte gratuitamente per supportare i genitori lavoratori e coinvolgere i bambini in attività ludico-educative, favorendo il confronto, la condivisione e l’inclusione,” spiega Laura Toracca, assessore all’istruzione del Comune di Lerici. Il Gabbiano Blu è attivo dal 4 al 29 agosto, dalle 8 alle 13, con una trentina di posti, attualmente tutti occupati.

