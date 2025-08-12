Incendio su una barca a vela ormeggiata a Santa Margherita ligure

Santa Margherita ligure. Incendio questo pomeriggio a bordo di una barca a vela di 13 metri ormeggiata nel porto di Santa Margherita ligure. E’ successo intorno alle 15.

Le fiamme, che in poco tempo hanno interessato parte dell’imbarcazione, sono state subito notate dal personale della Marina di Santa che ha immediatamente allertato la sala operativa della Guardia Costiera e i vigili del fuoco. Nell’attesa della squadra dei Vigili del Fuoco, il personale della Marina, con una manichetta antincendio, è riuscito a contenere le fiamme ed a scongiurare che le stesse interessassero altre parti dell’unità.

