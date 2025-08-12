La Spezia piange la professoressa Maria Grazia Giannini

Si è spenta all’età di 76 anni, dopo lunga malattia, la professoressa Maria Grazia Giannini, storica docente di Scienze Naturali del Liceo Scientifico Pacinotti, che frequentò da alunna e in cui ha lavorato fino al 2012. Parte da qui il ricordo di Roberto Centi, ex professore e oggi consigliere comunale.

“Maria Grazia Giannini – racconta Centi – è stata a lungo direttrice di dipartimento e, sia come insegnante sia in quel ruolo, ha contribuito con un lavoro quotidiano e prezioso alla crescita di centinaia di ragazzi e della sua scuola nel complesso. Straordinario il suo apporto scientifico e di lavoro a un congresso sui temi della bioetica che il Liceo organizzò nel lontano 1993, in anni in cui i temi dell’ingegneria genetica, della fecondazione artificiale, del fine vita e delle problematiche ad essi connesse erano patrimonio esclusivo di pochi e quasi solamente a livello universitario. Sotto l’impulso della storica Preside Maria Giovanna Delfino e coadiuvata da una schiera di allora giovani docenti, Maria Grazia Giannini organizzò a Villa Marigola di Lerici una serie di dibattiti che coinvolse scienziati, docenti universitari, teologi, giuristi di livello nazionale e che aprì la via ad una visione meditata e formativamente utile per studenti, docenti e per la cittadinanza tutta”.

“Pionieristico – prosegue l’ex docente – anche il ruolo che Maria Grazia Giannini ricoprì per molto anni nell’organizzazione di stage formativi per tutto il Liceo, quando ancora, nell’ambito del rapporto scuola lavoro, prevalevano la solidità e l’utilità formativa dei contenuti sulle sigle e gli adempimenti burocratici. E Maria Grazia era anche una collega simpatica e amabile, che faceva sentire il Liceo una comunità unita per il bene degli studenti, l’unico che conti davvero”.

Centi conclude: “Mancherà a tutti, alla sua famiglia, cui vanno le nostre condoglianze più sentite, ai suoi ex colleghi, ai suoi innumerevoli ex alunni, a chi le ha voluto bene, al suo Liceo e alla scuola spezzina, cui ha dedicato tutta la sua vita professionale”.

