Mezzanego: violento incendio al Passo del Bocco; interviene anche l’elicottero

Alle 17.00 circa un incendio si è sviluppato a Mezzanego lungo la strada del Bocco che porta nel Parmense. Il rogo è iniziato a monte della strada e in breve ha attraversato la carreggiata e si è propagato al bosco. Il secondo incendio odierno nell’entroterra levantino dopo quello di stamattina in Val Graveglia. A Mezzanego si è recata la squadra di Chivari, quindi da Genova, oltre i volontari e l’elicottero della Regione che ha effettuato diversi lanci. Alle 20 le fiamme sono state circoscritte ma occorre affrontare il duri lavoro della bonifica. Con temperature che anche qui sono elevatissime. La bonifica consiste nel verificate la presenza di focolai o di radici che ardono sotto terra e potrebbero trasportare il fuoco. Sul posto i carabinieri forestali che eseguiranno attente verifiche per coprire chi, per colpa o dolo, ha provocato l’incendio.

» leggi tutto su www.levantenews.it