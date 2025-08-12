Mostra nazionale dell’antiquariato alla Fortezza Firmafede, Confcommercio:”Grande occasione”

La Fortezza Firmafede di Sarzana dal 14 al 24 agosto 2025 ospiterà la XXXVII edizione della Mostra nazionale dell’antiquariato Città di Sarzana. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Sarzana Antiquaria, in collaborazione con Confcommercio La Spezia e il Comune di Sarzana, è un evento che celebra l’arte in tutte le sue forme, offrendo un’esperienza culturale autentica, profonda e accessibile.

“Confcommercio è orgogliosa di sostenere la Mostra nazionale dell’antiquariato, un evento di grande rilievo culturale e commerciale per il nostro territorio – dichiara il presidente di Confcommercio Sarzana Alessandro Pontremoli – .Questa manifestazione rappresenta un’importante vetrina per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico, nonché un’opportunità di attrazione turistica e di sviluppo per le attività locali. Gli antiquari provenienti da tutta Italia sono stati selezionati con cura, ciò ha permesso di offrire ai visitatori il meglio del commercio antiquario e garantire un’esperienza di qualità agli appassionati e collezionisti”.

