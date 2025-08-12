Pallanuoto/ “Bogliasco, stagione difficile ma positiva. Grazie a tutti”

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Con il termine dei campionati nazionali Allievi è quasi giunta al capolinea anche la stagione agonistica 2024-25. Un’annata logisticamente difficile per l’AGN Energia Bogliasco 1951, costretta per la prima volta nella sua storia ad abbandonare, seppure temporaneamente, la propria casa alla luce dei lavori di ammodernamento in essere alla piscina Gianni Vassallo. Eppure, malgrado tutti i disagi derivanti da questa situazione, le soddisfazioni non sono mancate. A tracciare il bilancio dell’anno appena trascorso è il presidente Simone Canepa:

» leggi tutto su www.levantenews.it