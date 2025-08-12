COMMENTA
Per gli aquilotti di Terzi esordio in campionato contro il Pisa

Lo Spezia Primavera si prepara a vivere una nuova stagione nel Campionato Primavera 2, inserito nel Girone B insieme a formazioni di peso come Empoli, Palermo, Bari, Benevento e Pisa. La squadra aquilotta, che punta a confermarsi protagonista nella categoria, dovrà affrontare un calendario fitto di impegni da settembre a maggio.

L’esordio è fissato per il 13 settembre 2025 al “Ferdeghini” contro il Pisa, in un derby che promette spettacolo. La settimana successiva, il 20 settembre, i ragazzi bianchi affronteranno in trasferta l’Ascoli, mentre alla terza giornata, il 27 settembre, sarà il turno della sfida interna con il Benevento.

