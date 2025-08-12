Porta a porta, Santi: “Collaborazione dei savonesi? Il problema è Sea-s che non riesce a rispettare i ritiri”

Savona. “Sea-s si lamenta del comportamento dei cittadini e chiede la collaborazione perchè secondo loro i conferimenti non vengono effeffuati agli orari e nei giorni stabiliti dal calendario, ma non è vero. Il problema è la società che non riesce a rispettare il calendario dei ritiri“. Lo dice il consigliere comunale Piero Santi dopo l’appello di Sea-s.

“Porto l’esempio della mia zona – aggiunge Santi -, dove abito io siamo stati con la plastica per una settimana intera e questo succede in gran parte della città. Le segnalazioni sono state fatte, ma non hanno avuto seguito“.

» leggi tutto su www.ivg.it