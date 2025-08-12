“Ristretti in agosto”: a Genova avvocati e magistrati nel carcere di Marassi

Genova. Avvocati e magistrati in visita nel carcere di Marassi questa mattina a Genova. La visita è stata organizzata nell’ambito dell’iniziativa delle Camere penali italiane “Ristretti in agosto”.

La delegazione è stata accompagnata alla Presidente della Camera penale Ligure Fabiana Cilio e dal Segretario Nicola Scodnik. Con loro anche due magistrate: la presidente della sezione gip del tribunale di Genova Nicoletta Guerrero e la sostituta procuratrice Francesca Rombolà, a dimostrazione della consapevolezza anche da parte degli uffici giudiziari delle difficili condizioni di vita e di lavoro dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria.

