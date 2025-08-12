‘Santa’: auto si ribalta, 24enne trasportato in ospedale

Tra i diversi interventi effettuati nella notte dal 118 (dall’intossicazione etilica a quella da stupefacenti; dalle cadute accidentali agli incidenti stradali), segnaliamo una vettura finita fuori strada poco dopo le 2.00 con due persone a bordo. E’ accaduto a Santa Margherita in viale privato Maddalena Molfino. Sono intervenute la Croce Bianca Rapallese e la Croce Verde di Santa Margherita; i vigili del fuoco di Rapallo e i carabinieri. Una persona ha rifiutato il soccorso; l’altra, un 24enne con un trauma cranico, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna,

» leggi tutto su www.levantenews.it