‘Santa’: incendio a bordo, rogo circoscritto grazie al rapido intervento

Dall’Ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure

Nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 15:10, un incendio ha interessato una unità

da diporto ormeggiata presso il porto di Santa Margherita Ligure. Le fiamme, che in

poco tempo hanno interessato parte dell’imbarcazione, sono state subito notate dal

personale della Marina di Santa che ha immediatamente allertato la Sala Operativa della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ed i Vigili del fuoco.

Nell’attesa della squadra dei Vigili del Fuoco, il personale della Marina, prontamente

intervenuto mediante l’ausilio di una manichetta antincendio, è riuscito a contenere le

fiamme ed a scongiurare che le stesse interessassero altre parti dell’unità. Nel

contempo, la motovedetta CP 883 di Circomare Santa Margherita Ligure, mediante

altra manichetta anticendio, coadiuvava le operazioni di spegnimento dell’incendio. In

banchina intervenivano anche i militari del Circomare ed il Comandante del porto Salvatore Amenta per il necessario coordinamento.

