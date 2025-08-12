‘Santa’: incendio a bordo, rogo circoscritto grazie al rapido intervento

Dall’Ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure
Nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 15:10, un incendio ha interessato una unità
da diporto ormeggiata presso il porto di Santa Margherita Ligure. Le fiamme, che in
poco tempo hanno interessato parte dell’imbarcazione, sono state subito notate dal
personale della Marina di Santa che ha immediatamente allertato la Sala Operativa della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ed i Vigili del fuoco.
Nell’attesa della squadra dei Vigili del Fuoco, il personale della Marina, prontamente
intervenuto mediante l’ausilio di una manichetta antincendio, è riuscito a contenere le
fiamme ed a scongiurare che le stesse interessassero altre parti dell’unità. Nel
contempo, la motovedetta CP 883 di Circomare Santa Margherita Ligure, mediante
altra manichetta anticendio, coadiuvava le operazioni di spegnimento dell’incendio. In
banchina intervenivano anche i militari del Circomare ed il Comandante del porto Salvatore Amenta per il necessario coordinamento.