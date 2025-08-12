Serie D. Il Celle Varazze perde contro il Milan Futuro, la Cairese batte l’Astrea

Trasferta per il Celle Varazze contro il Milan Futuro allenato dal campione del mondo Massimo Oddo e in cui gioca il figlio di Zlatan Ibrahimovic. La formazione di mister Mario Pisano ha perso 3 a 0. I rossoneri sono stati inseriti nel Girone B della Serie D. Amichevole per le civette disputata a meno di 48 ore dal test vinto 4 a 0 contro la Carcarese (Eccellenza).

Celle Varazze: Mitu, Scarfò, Ciancio, Stanga, Busicchia, Bortoletti, Gnecchi, Giosa, Capra, Insolito, Donaggio. A disposizione: Di Sarno, Vitiello, De Benedetti, Padovan, De Martini, Siracusa, Perata, Freccero, Bovio, Diaz, Akkari. Allenatore: Mario Pisano.

