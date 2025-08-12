COMMENTA
Sport

Serie D. Il Celle Varazze perde contro il Milan Futuro, la Cairese batte l’Astrea

Celle Varazze vs Milan Futuro

Trasferta per il Celle Varazze contro il Milan Futuro allenato dal campione del mondo Massimo Oddo e in cui gioca il figlio di Zlatan Ibrahimovic. La formazione di mister Mario Pisano ha perso 3 a 0. I rossoneri sono stati inseriti nel Girone B della Serie D. Amichevole per le civette disputata a meno di 48 ore dal test vinto 4 a 0 contro la Carcarese (Eccellenza).

Celle Varazze: Mitu, Scarfò, Ciancio, Stanga, Busicchia, Bortoletti, Gnecchi, Giosa, Capra, Insolito, Donaggio. A disposizione: Di Sarno, Vitiello, De Benedetti, Padovan, De Martini, Siracusa, Perata, Freccero, Bovio, Diaz, Akkari. Allenatore: Mario Pisano.

