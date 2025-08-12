Turismo in Liguria, il giro di valzer dei dati: dopo un mese il giugno spezzino è in crescita

A metà luglio, la Regione Liguria aveva diffuso con una certa enfasi i dati provvisori sulle presenze turistiche di giugno. Nel comunicato del 18 luglio, lo Spezzino risultava in calo del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2024, mentre altre province godevano di crescite più o meno marcate. Commenti e analisi di ogni tipo non erano mancati, con l’assessore regionale al Turismo che, pur invitando alla cautela, non aveva perso l’occasione di incastonare quelle cifre in un racconto di “trend di crescita” e di possibili “margini di recupero” per la provincia spezzina.

Oggi il colpo di scena: i dati definitivi ribaltano il quadro, portando la provincia della Spezia a un ottimo +3,28% di presenze. Un salto di oltre cinque punti percentuali in meno di un mese, sufficiente per far sparire qualsiasi eco di crisi e ribaltare le narrazioni.

