Accoltellata dall’ex marito: femminicidio in Via Genova

Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dall’ex marito di 57, nella tarda mattinata di oggi, in Via Genova alla Spezia. Lui si è subito allontanato dal luogo del delitto, una villa dove la donna lavorava come governante, per poi raggiungere la caserma dei Carabinieri di Ceparana dove si è costituito.

E’ il tragico bilancio del femminicidio commesso stamani attorno alle 11 quando il 57enne si è presentato sul luogo di lavoro della ex moglie e con un coltello le ha inferto delle coltellate al fianco, per poi lasciarla li esanime. I soccorsi e le forze dell’ordine sono stati chiamati immediatamente ma quando ambulanza e 118 sono arrivati sul posto, nonostante le manovre disperate, per la donna non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso, raccogliendo le testimonianze anche per comprendere se l’omicidio sia stato preceduto da una lite. La coppia, spezzina e residente nella bassa Val di Vara, non stava più insieme da tempo e lui era già stato colpito da un divieto di avvicinamento. Le indagini proseguono e sul posto oltre ai militari anche il Pm Merlino.

